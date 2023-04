Immerhin ein Punkt: Adrian Klammer trifft zum Remis für Hohenems II beim FC Lustenau

Details Sonntag, 16. April 2023 02:46

Gegen FC Lustenau 1b musste sich VfB Hohenems 1b am Samstag mit einer 2:2-Punkteteilung begnügen. Die Wetten standen zwar zugunsten von Hohenems 1b. Der Favorit heimste die Lorbeeren aber nicht ein. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, die Gäste hatten sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde Matthias Brugger zum Unglücksraben und traf ins eigene Tor (42.). Ein Tor auf Seiten von FC Lustenau 1b machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 84. Minute erzielte Nicolas Martinovic das 1:1 für VfB Hohenems 1b. Nur zwei Minuten später erzielte FC Lustenau 1b die 2:1-Führung. Adrian Klammer, der in der 93. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Am Ende stand es zwischen FC Lustenau 1b und Hohenems 1b pari.

FC Lustenau 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz der Heimmannschaft derzeit nicht. Die formschwache Abwehr, die bis dato 57 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Lustenau 1b in dieser Saison. Drei Siege, drei Remis und zwölf Niederlagen hat FC Lustenau 1b derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass FC Lustenau 1b nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

VfB Hohenems 1b holte auswärts bisher nur zwölf Zähler. Mit 29 Punkten auf der Habenseite steht Hohenems 1b derzeit auf dem sechsten Rang. Nur dreimal gab sich VfB Hohenems 1b bisher geschlagen. Hohenems 1b befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist FC Lustenau 1b zu SK Bürs, tags zuvor begrüßt VfB Hohenems 1b Cashpoint SCR Altach 1b vor heimischer Kulisse.

1. Landesklasse: FC Lustenau 1b – VfB Hohenems 1b, 2:2 (1:0)

93 Adrian Klammer 2:2

86 Hueseyin Zengin 2:1

84 Nicolas Martinovic 1:1

42 Eigentor durch Matthias Brugger 1:0

