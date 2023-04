FC Lustenau II rettet nach 0:2 ein Remis gegen Viktoria Bregenz

Details Sonntag, 30. April 2023 02:09

FC Lustenau 1b spuckte FC Viktoria 62 Bregenz in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 2:2-Remis ab. Viktoria Bregenz ging als klarer Favorit ins Rennen, wurde dieser Erwartung jedoch nicht gerecht. Das Hinspiel war mit einer herben 1:6-Abreibung aus Sicht von FC Lustenau 1b zu Ende gegangen.

Andreas Simma brachte sein Team in der 30. Minute nach vorn. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Viktoria. Das 2:0 des Spitzenreiters stellte Dogukan Alkin sicher (47.). FC Lustenau 1b markierte das 1:2 (66.). In der 78. Minute erzielten die Gastgeber den Ausgleich. FC Viktoria 62 Bregenz wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als FC Lustenau 1b die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

FC Lustenau 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. FC Lustenau 1b nimmt mit 13 Punkten den 13. Tabellenplatz ein. In der Verteidigung von FC Lustenau 1b stimmt es ganz und gar nicht: 60 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Drei Siege, vier Remis und 13 Niederlagen hat FC Lustenau 1b momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte FC Lustenau 1b nur fünf Zähler.

Nach 20 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Viktoria Bregenz 43 Zähler zu Buche. Offensiv konnte den Gästen in der 1. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die 50 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Viktoria seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Am kommenden Samstag trifft FC Lustenau 1b auf Autohaus Rudi Lins FC Nüziders, FC Viktoria 62 Bregenz spielt tags darauf gegen Cashpoint SCR Altach 1b.

1. Landesklasse: FC Lustenau 1b – FC Viktoria 62 Bregenz, 2:2 (0:1)

78 Hueseyin Zengin 2:2

66 Hueseyin Zengin 1:2

47 Dogukan Alkin 0:2

30 Andreas Simma 0:1

