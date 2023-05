Negativserie vom FC Thüringen hält auch in Doren weiter an

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:22

FC Thüringen kehrte vom Auswärtsspiel gegen FC Doren mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 1:2. Vollends überzeugen konnte Fußballclub Doren dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatte Thüringen die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 3:0 gesiegt.

Claudio Loacker brachte FC Doren in der zwölften Minute in Front. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Felix Lampert auf Seiten von Farbencenter FC Thüringen das 1:1 (42.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Dass Fußballclub Doren in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Burak Uzundere, der in der 77. Minute zur Stelle war. Loacker, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 81. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von FC Doren.

Trotz des Sieges bleibt der Gastgeber auf Platz sechs. Mit dem Sieg baute FC Doren die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Fußballclub Doren elf Siege, zwei Remis und kassierte erst acht Niederlagen. Fußballclub Doren erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

FC Thüringen hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. In der Verteidigung des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 57 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur vier Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Thüringen alles andere als positiv. Farbencenter FC Thüringen bleibt das Pech treu, was die vierte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Am Samstag muss FC Doren bei SK Bürs ran, zeitgleich wird FC Thüringen von ERNE FC Schlins in Empfang genommen.

1. Landesklasse: Fußballclub Doren – Farbencenter FC Thüringen, 2:1 (1:1)

77 Burak Uzundere 2:1

42 Felix Lampert 1:1

12 Claudio Loacker 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei