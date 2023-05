Debakel für den SK Bürs gegen Hohenems II

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:23

VfB Hohenems 1b kam gegen SK Bürs zu einem klaren 4:0-Erfolg. Hohenems 1b hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte VfB Hohenems 1b einen 3:0-Sieg für sich verbucht.

Hohenems 1b ging in der 27. Minute in Führung. VfB Hohenems 1b hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der 68. Minute brachte Daniel Huchler den Ball im Netz von SK Bürs unter. Hohenems 1b baute die Führung aus, indem Nicolas Martinovic zwei Treffer nachlegte (75./86.). Schlussendlich reklamierte VfB Hohenems 1b einen Sieg in der Fremde für sich und wies SK Bürs in die Schranken.

Mit 67 Gegentreffern hat SK Bürs schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 17 Tore. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich 3,19 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die Gastgeber mussten sich nun schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SK Bürs insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang SK Bürs auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Trotz des Sieges bleibt Hohenems 1b auf Platz sieben. Neun Siege, acht Remis und vier Niederlagen hat VfB Hohenems 1b derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Hohenems 1b konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Samstag trifft SK Bürs auf FC Doren, VfB Hohenems 1b spielt tags darauf gegen FC Viktoria 62 Bregenz.

1. Landesklasse: SK Bürs – VfB Hohenems 1b, 0:4 (0:1)

86 Nicolas Martinovic 0:4

75 Nicolas Martinovic 0:3

68 Daniel Huchler 0:2

27 Mert Can Uenal 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei