SC Hohenweiler 72 rückt nach Sieg gegen Tisis auf Platz acht vor

Details Sonntag, 14. Mai 2023 02:46

Am Samstag begrüßte Sportclub Hohenweiler 72 IPA SC Tisis. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten von SC Hohenweiler 72 aus. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Hohenweiler 72 die Nase vorn. Im Hinspiel war der Gastgeber mit 0:4 krachend untergegangen.

Jovo Zoric brachte sein Team in der zwölften Minute nach vorn. SC Tisis glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für Sportclub Hohenweiler 72 in die Kabinen. Serkan Kilic brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von SC Hohenweiler 72 über die Linie (63.). Zoric vollendete zum dritten Tagestreffer in der 72. Spielminute. Shahumran Afzali verkürzte für IPA SC Tisis später in der 86. Minute auf 1:3. Schließlich sprang für Hohenweiler 72 gegen SC Tisis ein Dreier heraus.

Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Sportclub Hohenweiler 72 ungeschlagen ist.

IPA SC Tisis muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Gewinnen tut sich der Gast weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Mit diesem Sieg zog SC Hohenweiler 72 an SC Tisis vorbei auf Platz acht. IPA SC Tisis fiel auf die neunte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Nächster Prüfstein für Hohenweiler 72 ist FC Rotenberg 1b (Samstag, 19:30 Uhr). SC Tisis misst sich am selben Tag mit FC Lustenau 1b (15:00 Uhr).

1. Landesklasse: Sportclub Hohenweiler 72 – IPA SC Tisis, 3:1 (1:0)

86 Shahumran Afzali 3:1

72 Jovo Zoric 3:0

63 Serkan Kilic 2:0

12 Jovo Zoric 1:0

