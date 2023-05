FC Thüringen nach klarer Niederlage in Schlins am Boden

Details Sonntag, 14. Mai 2023 02:47

FC Schlins setzte sich standesgemäß gegen FC Thüringen mit 4:0 durch. An der Favoritenstellung ließ Schlins keine Zweifel aufkommen und trug gegen Thüringen einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte ERNE FC Schlins bei Farbencenter FC Thüringen einen 3:1-Sieg eingefahren.

Eine starke Leistung zeigte Elias Dobler, der sich mit einem Doppelpack für FC Schlins beim Trainer empfahl (9./41.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Den Vorsprung von Schlins ließ Dobler in der 47. Minute anwachsen. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Maximilian Kreiner von ERNE FC Schlins musste vorzeitig zum Duschen (83.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Emanuel Stadler für einen Treffer sorgte (92.). In Unterzahl spielen zu müssen stellte für FC Schlins nicht das geringste Hindernis dar: Man besiegte FC Thüringen eindrucksvoll.

Schlins hat nach dem souveränen Erfolg über Thüringen weiter die zweite Tabellenposition inne. Die Defensive von ERNE FC Schlins (18 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Landesklasse zu bieten hat. Mit dem Sieg baute Schlins die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte FC Schlins 13 Siege, sechs Remis und kassierte erst drei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief ERNE FC Schlins konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Farbencenter FC Thüringen rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. In der Verteidigung des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 61 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. FC Thüringen musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Thüringen insgesamt auch nur vier Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Farbencenter FC Thüringen die fünfte Pleite am Stück.

FC Schlins tritt am Samstag, den 20.05.2023, um 16:00 Uhr, bei Fußballclub Doren an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt FC Thüringen SC Hatlerdorf.

1. Landesklasse: ERNE FC Schlins – Farbencenter FC Thüringen, 4:0 (2:0)

