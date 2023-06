SK Bürs mit deutlicher Abfuhr in Langen

Details Sonntag, 04. Juni 2023 01:49

RW Langen führte SK Bürs nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Langen hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen ein 3:2-Sieger feststand.

Das 1:0 von RW Langen bejubelte Felix Netzer (28.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Johannes Sinz auf Seiten von Langen das 2:0 (40.). Mit der Führung für Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 58. Minute mit Langen einen sicheren Sieger zu haben. In der 62. Minute legte Sinz zum 4:0 zugunsten von Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen nach. Den Vorsprung von RW Langen ließ David Spettel in der 77. Minute anwachsen. Am Ende kam Langen gegen SK Bürs zu einem verdienten Sieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz.

SK Bürs steht mit sieben Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. 18:85 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 22 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SK Bürs alles andere als positiv.

Die Defensivleistung von SK Bürs lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen RW Langen offenbarte SK Bürs eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. SK Bürs steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Langen mit aktuell 47 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am kommenden Samstag trifft Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen auf FC Viktoria 62 Bregenz, SK Bürs spielt am selben Tag gegen IPA SC Tisis.

1. Landesklasse: Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen – SK Bürs, 5:0 (2:0)

77 David Spettel 5:0

62 Johannes Sinz 4:0

58 Fabian Maetzler 3:0

40 Johannes Sinz 2:0

28 Felix Netzer 1:0

