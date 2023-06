Last-Minute-Tor von Irfan Topal rettet FC Doren Punkt in Hatlerdorf

Details Sonntag, 04. Juni 2023 01:55

Das Spiel vom Samstag zwischen SC Hatlerdorf und Fußballclub Doren endete mit einem 2:2-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatte FC Doren Hatlerdorf in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Hatlerdorf: „Wir hatten das ganze Spiel über die absolute Überhand an Spielanteilen und kontrollierten somit auch das ganze Geschehen. Aus einer glücklichen Aktion schoss Doren das 0:1 mit seinem Rücken und wir sind zwar nicht unruhig geworden, waren aber etwas sauer. Das hat dazu geführt, dass wir unbedingt den Ausgleich erzielen wollten. Nach unseren zwei Toren und einer erneuten Kontrolle über das Geschehen am Spielfeld kam dann unsere unnötige, dumme und sinnlose Gelb/Rote Karte die dann, durch den Druck des FC Doren, zum Ausgleich führte. Alles in allem ist es heute aber ein guter Tag. Wir feiern den Aufstieg gemeinsam mit unserer 1b, die als Meister aufgestiegen ist!“

Bei SC Hatlerdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 49 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (70). Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der Gastgeber in der Tabelle auf Platz vier.

Fußballclub Doren bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Die letzten Resultate der Gäste konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Hatlerdorf tritt am kommenden Samstag bei Sportclub Hohenweiler 72 an, FC Doren empfängt am selben Tag Autohaus Rudi Lins FC Nüziders.

1. Landesklasse: SC Hatlerdorf – Fußballclub Doren, 2:2 (1:1)

85 Irfan Topal 2:2

63 Bahadir Mehmet Guendogdu 2:1

26 Orhan Cil 1:1

21 Martin Schedler 0:1

