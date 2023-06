FC Lustenau II lässt sich in Thüringen überrumpeln

Details Sonntag, 04. Juni 2023 01:56

FC Thüringen kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch das Heimteam wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatte Thüringen bei FC Lustenau 1b die volle Punktzahl eingefahren (6:4).

Christof Partl stellte die Weichen für Farbencenter FC Thüringen auf Sieg, als er in Minute 16 mit dem 1:0 zur Stelle war. FC Lustenau 1b musste den Treffer von Lukas Klein zum 2:0 hinnehmen (20.). In der 24. Minute legte Mathias Frank zum 3:0 zugunsten von FC Thüringen nach. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Farbencenter FC Thüringen das 4:0 nach (43.). FC Thüringen hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Alexander Macher vollendete zum fünften Tagestreffer in der 69. Spielminute. Domenik Klein überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:0 für Thüringen (71.). Letztlich nahm FC Lustenau 1b im Kellerduell bei Farbencenter FC Thüringen eine bittere Niederlage hin und unterlag mit 6:0.

FC Thüringen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Thüringen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und 16 Pleiten. Farbencenter FC Thüringen beendete die Serie von sieben Spielen ohne Sieg.

Im Sturm von FC Lustenau 1b stimmt es ganz und gar nicht: 36 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich der Gast schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. FC Lustenau 1b entschied kein einziges der letzten acht Spiele für sich.

FC Thüringen setzte sich mit diesem Sieg von FC Lustenau 1b ab und belegt nun mit 19 Punkten den zwölften Rang, während FC Lustenau 1b weiterhin 14 Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist Thüringen zu Cashpoint SCR Altach 1b, einen Tag später begrüßt FC Lustenau 1b ERNE FC Schlins auf heimischer Anlage.

1. Landesklasse: Farbencenter FC Thüringen – FC Lustenau 1b, 6:0 (4:0)

71 Domenik Klein 6:0

69 Alexander Macher 5:0

43 Christoph Mueller 4:0

24 Mathias Frank 3:0

20 Lukas Klein 2:0

16 Christof Partl 1:0

