Drei Treffer von David Nikolai Rauch für Schlins gegen Hohenweiler

Mit einer 0:4-Niederlage im Gepäck ging es für Sportclub Hohenweiler 72 vom Auswärtsmatch bei ERNE FC Schlins in Richtung Heimat. Auf dem Papier ging FC Schlins als Favorit ins Spiel gegen SC Hohenweiler 72 – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte Hohenweiler 72 als 2:1-Sieger Profit aus dem Heimvorteil gezogen.

Eine starke Leistung zeigte David Nikolai Rauch, der sich mit einem Doppelpack für Schlins beim Trainer empfahl (21./37.). Noch vor der Halbzeit legte das Heimteam seinen dritten Treffer nach (41.). Der tonangebende Stil von ERNE FC Schlins spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Eigentlich war Sportclub Hohenweiler 72 schon geschlagen, als Rauch das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (60.). Letztlich kam FC Schlins gegen die Gäste zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Schlins rangiert mit 51 Zählern auf dem zweiten Platz des Tableaus. Die Defensive von ERNE FC Schlins (24 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Landesklasse zu bieten hat. FC Schlins weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 15 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. In den letzten fünf Partien rief Schlins konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Gegen Ende der Spielzeit weiß SC Hohenweiler 72 die Abstiegsränge hinter sich.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist ERNE FC Schlins zu FC Lustenau 1b, gleichzeitig begrüßt Hohenweiler 72 Hatlerdorf auf heimischer Anlage.

1. Landesklasse: ERNE FC Schlins – Sportclub Hohenweiler 72, 4:0 (3:0)

60 David Nikolai Rauch 4:0

41 Hakan Oeztuerk 3:0

37 David Nikolai Rauch 2:0

21 David Nikolai Rauch 1:0

