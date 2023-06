Zwölf Partien ohne Niederlage: Meister Viktoria Bregenz setzt Erfolgsserie auch gegen Langen fort

Details Sonntag, 11. Juni 2023 14:49

Viktoria Bregenz bestätigte noch einmal die herausragende Saisonleistung und holte sich im letzten Ligaspiel einen 2:1-Sieg. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den Spitzenreiter. Das Hinspiel hatten die Gastgeber für sich entschieden und einen 3:1-Sieg verbucht.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Tarkan Parlak brachte sein Team in der 47. Minute nach vorn. Adam Arsanov versenkte die Kugel zum 2:0 für Viktoria (83.). In der Nachspielzeit (94.) gelang Aleksandar Djordjevic der Anschlusstreffer für RW Langen. Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Viktoria 62 Bregenz den Gast 2:1.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann Viktoria Bregenz die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 1. Landesklasse feiern. Mit der Offensive von Viktoria musste in dieser Saison jeder rechnen, denn nach allen 26 Spielen war FC Viktoria 62 Bregenz mit 66 Treffern vorm gegnerischen Tor sehr erfolgreich. Zum Saisonende blickt Viktoria Bregenz auf ein eindrucksvolles Abschneiden: 16 Siege, neun Unentschieden und lediglich eine Pleite. Viktoria lehrt die Gegner schon lange das Fürchten. Zum Saisonabschluss ist FC Viktoria 62 Bregenz nun schon seit zwölf Spielen ungeschlagen.

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet Langen den fünften Tabellenplatz. Der Angriff von Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen kam in dieser Saison nur bedingt zur Entfaltung, was die durchschnittliche Ausbeute von 56 Treffern unter Beweis stellt. Was für RW Langen bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. 15 Siege und zwei Remis stehen neun Pleiten gegenüber. Mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen machte Langen deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

1. Landesklasse: FC Viktoria 62 Bregenz – Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen, 2:1 (0:0)

94 Aleksandar Djordjevic 2:1

83 Adam Arsanov 2:0

47 Tarkan Parlak 1:0

