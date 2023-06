Deutliche Pleite für FC Lustenau II gegen Schlins

Details Sonntag, 11. Juni 2023 14:50

ERNE FC Schlins erreichte zum Saisonabschluss einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen FC Lustenau 1b. Pflichtgemäß strich FC Schlins gegen FC Lustenau 1b drei Zähler ein. Schlins hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:0 durchgesetzt.

Valendin-Alexandru Asiu brachte FC Lustenau 1b in der 18. Minute nach vorn. Zur Pause hatte der Gastgeber eine hauchdünne Führung inne. Magno Hartmann trug sich in der 66. Spielminute in die Torschützenliste ein. Dass ERNE FC Schlins in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Elias Dobler, der in der 77. Minute zur Stelle war. David Nikolai Rauch erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 83 Minuten auf 3:1. Mit dem 4:1 sicherte Hartmann FC Schlins nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (86.). Schlussendlich reklamierte Schlins einen Sieg in der Fremde für sich und wies FC Lustenau 1b in die Schranken.

FC Lustenau 1b hat den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Nach einer schwachen Saison stellt FC Lustenau 1b aber den Klassenerhalt sicher. Auch im letzten Spiel ließ die Hintermannschaft von FC Lustenau 1b zahlreiche Tore zu und bestätigte damit die schwache Abwehrleistung der gesamten Saison, in der FC Lustenau 1b insgesamt 79 Gegentreffer hinnahm. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von FC Lustenau 1b. FC Lustenau 1b sammelte im Saisonverlauf gerade einmal drei Siege, fünf Remis und 18 Niederlagen. Für FC Lustenau 1b endet die Spielzeit mit einer langen Durststrecke. So wartet FC Lustenau 1b schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Über weite Strecken der Saison zeigte ERNE FC Schlins große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Bei FC Schlins griff in dieser Saison ein Rad ins andere, was sich im hervorragenden Torverhältnis von 71:25 widerspiegelt. Für Schlins lief in dieser Spielzeit nahezu alles nach Plan, wie die Statistik von 16 Siegen, sechs Remis und nur vier Pleiten eindrucksvoll belegt. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich ERNE FC Schlins sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen zwölf Punkte.

1. Landesklasse: FC Lustenau 1b – ERNE FC Schlins, 1:4 (1:0)

86 Magno Hartmann 1:4

83 David Nikolai Rauch 1:3

77 Elias Dobler 1:2

66 Magno Hartmann 1:1

18 Valendin-Alexandru Asiu 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei