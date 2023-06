Bürs bezwingt Tisis trotz Doppelpack von Shahumran Afzali

Details Sonntag, 11. Juni 2023 14:51

Auch die gute Leistung im letzten Saisonspiel rettete SK Bürs nicht mehr. Mit einem 4:2 gegen IPA SC Tisis verabschiedet sich SK Bürs aus der 1. Landesklasse. Mit breiter Brust war IPA SC Tisis zum Duell mit SK Bürs angetreten – der Spielverlauf ließ bei SC Tisis jedoch Ernüchterung zurück. Mit dem Heimvorteil auf der eigenen Seite hatte SC Tisis im Hinspiel durch einen 3:0-Sieg die Punkte bei sich behalten.

Shahumran Afzali brachte die Gäste in der 30. Spielminute in Führung. In der 39. Minute brachte Umut Ilhan den Ball im Netz von IPA SC Tisis unter. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 53. Minute erzielte Silvan Frainer das 2:1 für SK Bürs. In der 70. Minute war Afzali mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Frainer einen Treffer für SK Bürs im Ärmel hatte (82.). Für das 4:2 des Schlusslichts zeichnete Andre Hartmann verantwortlich (85.). Am Schluss fuhr SK Bürs gegen SC Tisis auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Mit 87 Gegentreffern stellte SK Bürs die schlechteste Defensive der Liga. Im Angriff des Heimteams wehte in diesem Fußballjahr ein laues Lüftchen, was die lediglich 22 erzielten Treffer dokumentieren. Für das Abschneiden von SK Bürs in dieser Saison muss man kein Blatt vor den Mund nehmen. Die miserable Bilanz: drei Siege, ein Remis und 22 Niederlagen.

Mit Rang acht hat IPA SC Tisis am Ende der Spielzeit eine Position im unteren Mittelfeld inne. SC Tisis bestätigte den Gesamteindruck der Saison auch im letzten Ligaspiel. Abermals präsentierte sich die Hintermannschaft anfällig. Insgesamt kassierte IPA SC Tisis 68 Gegentreffer. SC Tisis schnitt insgesamt mäßig ab. Zehn Siege und drei Remis stehen 13 Niederlagen gegenüber.

1. Landesklasse: SK Bürs – IPA SC Tisis, 4:2 (1:1)

85 Andre Hartmann 4:2

82 Silvan Frainer 3:2

70 Shahumran Afzali 2:2

53 Silvan Frainer 2:1

39 Umut Ilhan 1:1

30 Shahumran Afzali 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei