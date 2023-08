SV Satteins dreht das Spiel in Thüringen

Details Sonntag, 20. August 2023 01:10

AEROCOMPACT SV Satteins gewann gegen FC Thüringen mit 2:1 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Thüringen ging durch Elias Hartmann in der 21. Minute in Führung. SV Satteins hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Michael Kara den Ausgleich (22.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Pascal Heinzle mit dem 2:1 für den Gastgeber zur Stelle (45.). Obwohl Satteins nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Farbencenter FC Thüringen zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

AEROCOMPACT SV Satteins machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem siebten Platz.

Die letzte Spielzeit endete für FC Thüringen mit 20 Punkten auf Platz zwölf.

Mit einem Punkt auf der Habenseite steht der Gast derzeit auf dem elften Rang.

1. Landesklasse: AEROCOMPACT SV Satteins – Farbencenter FC Thüringen, 2:1 (2:1)

45 Pascal Heinzle 2:1

22 Michael Kara 1:1

21 Elias Hartmann 0:1

