SCR Altach 1b glückt nur der Ehrentreffer gegen den FC Au

Details Sonntag, 20. August 2023 01:11

Cashpoint SCR Altach 1b kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 1:4-Pleite.

Mario Hager brachte das Schlusslicht per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der achten und 42. Minute vollstreckte. Mit der Führung für FC Raiffeisen Au ging es in die Kabine. Niko Muxel vollendete zum dritten Tagestreffer in der 53. Spielminute. Den Vorsprung von FC Au ließ Sandro Lipburger in der 65. Minute anwachsen. In der Schlussphase gelang Niklas Giesinger noch der Ehrentreffer für SCR Altach 1b (84.). Ein starker Auftritt ermöglichte FC Raiffeisen Au am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SCRA 1b.

Für Cashpoint SCR Altach 1b endete die abgelaufene Saison mit 31 Punkten auf dem zehnten Platz.

FC Au springt mit dem Erfolg an die Tabellenspitze. Angesichts des noch frühen Saisonzeitpunkts wird man dieses Ereignis jedoch nicht überbewerten.

1. Landesklasse: Cashpoint SCR Altach 1b – FC Raiffeisen Au, 1:4 (0:2)

84 Niklas Giesinger 1:4

65 Sandro Lipburger 0:4

53 Niko Muxel 0:3

42 Mario Hager 0:2

8 Mario Hager 0:1

