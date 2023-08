Günther Riedesser analysiert den Erfolg von Doren in Dornbirn

Details Dienstag, 22. August 2023 00:57

Ein Quartett konnte auch nach der zweiten Runde der Meisterschaft der 1. Landesklasse die weiße Weste anbehalten. Tisis holt sich mit einem 50 bei der SPG Egg/Andelsbuch II die Tabellenführung. Auf Platz zwei Au nach einem 4:1 beim SCR Altach II. Auch Rotenberg II verteidigt die weiße Weste mit einem 2:1 Erfolg in Lauterach. Der Vierte im Bunde ist der FC Baldauf Doren, der sich bei den Emma & Eugen DSV Juniors mit 2:0 durchsetzen kann.

In dieser Liga kann jeder jeden schlagen!

Günther Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „Wir hatten uns gehörig viel für dieses schwere Auswärtsspiel vorgenommen. Aber bei uns merkte man bei allen Spielern die englische Woche an. Dies soll überhaupt nicht als Ausrede gelten, denn auch unser Gegner hatte in dieser Wochen ein schweres Cupspiel in den Beinen. Aber wir hatten nicht diese Power, die ich sonst von meiner Mannschaft gewohnt bin. Das Haselstauder 1b war in der 1. Halbzeit das klar spielbestimmende Team in allen Bereichen. Vor allem bei den zweiten Bällen und bei den Zweikämpfen waren sie immer einen Schritt schneller. Wir wollten gut verteidigen und dann schnell umschalten, was uns in der ersten Hälfte aber nur ganz selten gelang.

Die erste Hälfte gehörte klar den Hausherren von Eugen & Emma DSV 1b! Aber im Fußball gehört eben auch etwas Glück dazu und so gingen wir nach einem Freistoß, der von Claudio Loacker getreten wurde, durch Mehmet Akan mit 1:0 in Führung! Aber auch nach dieser Führung hatten wir nicht die nötige Ruhe im Spiel. Im Gegenteil, der Gegner schnürte uns mehr und mehr in der eigenen Hälfte ein und in der 27. Minute sah Kadir Kurt nach einer Notbremse die Rote Karte. Die Hausherren hatten in der ersten Hälfte drei Riesenchancen, die sie alle nicht verwerten konnten und so blieb es beim 1 zu 0 für den FC Doren.

In Halbzeit zwei konnten wir das Spiel dann offener gestalten und unser Umschaltspiel funktionierte dann auch viel besser und dies trotz Unterzahl. Dennoch hatten die Hausherren dann nochmals grosses Pech, als der Ball vom einen zum anderen Pfosten ging und dann raussprang. Aber bis auf diese Großchance standen wir in der 2. Halbzeit viel kompakter. Und in der 71. Minute schwächten sich die Gäste selbst. Nach wiederholtem Reklamieren wurde David Kirchmair mit Gelb/Rot vom Platz gestellt. Und spätestens nach diesem Zeitpunkt hatten wir dann viel mehr Platz für unser Konterspiel. Und aus solch einer Aktion erzielte Claudio Loacker nach super Vorarbeit von Michael Kolb das erlösende 2:0 für den FC Doren.

Das war natürlich die Vorentscheidung in diesem Spiel. Die Hausherren warfen nun alles nach vorne, zumal 9 (!!!) Minuten Nachspielzeit angezeigt wurde. Und in der 94. Minute der nächste Aufreger: Cedric Nadrai, Tormann der Hausherren, holte als letzter Mann Claudio Loacker von den Beinen und wurde folgerichtig mit glatt Rot vom Platz gestellt. Danach passierte nichts mehr. Und in der 99. Minute pfiff der gute SR Jan Medwed das Spiel ab.

Fazit: Ich hoffe, dass es nun wirklich alle Spieler von mir wissen, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann! Man muss in jedem Spiel an seine Grenzen gehen und eben auch Glück haben, damit man solche Spiele gewinnt. Das Haselstauder 1b war ein sehr guter Gegner und hat uns alles abverlangt. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf meine Mannschaft, denn sie hat nie aufgegeben, obwohl die erste Hälfte absolut nicht gut war. Heute war es ein absoluter Fight bei tropischen Temperaturen. Jetzt heißt es gut regenerieren, denn für uns steht das nächste ganz schwere Auswärtsspiel gegen FC Rotenberg 1b an und danach am Dienstag folgt der FC Lauterach (KM) im Cup!“

