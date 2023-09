Mario Hager ist für Au gegen die DSV Juniors dreimal zur Stelle

Details Sonntag, 10. September 2023 01:43

FC Au fertigte EMMA & EUGEN DSV Juniors am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 7:1 ab. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von FC Raiffeisen Au. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Stefan Schmidinger brachte die Gastgeber in der neunten Minute nach vorn. In der 22. Minute brachte Mario Hager das Netz für den Tabellenführer zum Zappeln. Mit dem 3:0 von Niko Muxel für FC Au war das Spiel eigentlich schon entschieden (37.). Zur Halbzeit blickte FC Raiffeisen Au auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. FC Au zeigte auch weiterhin keine Gnade. So schossen Hager (57./68.) und Paul Berchtold (59.) drei weitere Treffer. Als Stephan Uyigue nur eine Minute später die Ampelkarte sah, schien die Partie zugunsten von FC Raiffeisen Au entschieden. Fabian Bachmann erzielte in der 74. Minute den Ehrentreffer für DSV Juniors. FC Raiffeisen Au gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (87.). Mit dem Spielende fuhr FC Raiffeisen Au einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für EMMA & EUGEN DSV Juniors klar, dass gegen FC Au heute kein Kraut gewachsen war.

FC Au ist mit 15 Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. An der Abwehr von FC Raiffeisen Au ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst fünf Gegentreffer musste FC Au bislang hinnehmen. FC Raiffeisen Au setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

DSV Juniors holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für die Gäste wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zehnten Rang steht. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von EMMA & EUGEN DSV Juniors ist deutlich zu hoch. 15 Gegentreffer – kein Team der 1. Landesklasse fing sich bislang mehr Tore ein. Die Lage von EMMA & EUGEN DSV Juniors bleibt angespannt. Gegen FC Au musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die Defensivleistung von DSV Juniors lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen FC Raiffeisen Au offenbarte EMMA & EUGEN DSV Juniors eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

1. Landesklasse: FC Raiffeisen Au – EMMA & EUGEN DSV Juniors, 7:1 (3:0)

87 Markus Duenser 7:1

74 Fabian Bachmann 6:1

68 Mario Hager 6:0

59 Paul Berchtold 5:0

57 Mario Hager 4:0

37 Niko Muxel 3:0

22 Mario Hager 2:0

9 Stefan Schmidinger 1:0

