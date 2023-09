Thüringen macht mit Sieg gegen Bürs einen Satz nach vorne

Details Sonntag, 10. September 2023 01:44

Nach der Auswärtspartie gegen FC Thüringen stand SK Bürs mit leeren Händen da. Thüringen siegte mit 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Farbencenter FC Thüringen die Nase vorn.

Isa Sahin versenkte die Kugel zum 1:0 (11.). Felix Lampert brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von FC Thüringen über die Linie (17.). Dann musste Umut Ilhan vom Feld. Hatte sich SK Bürs damit schon nach 20 Minuten der Siegchance beraubt? Damjan Juric nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von Thüringen bestehen. Tolga Saf machte in der 61. Minute das 3:1 des Heimteams perfekt. Für das 2:3 von SK Bürs zeichnete Bartol Markusic verantwortlich (65.). In der Nachspielzeit besserte Lampert seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Farbencenter FC Thüringen erzielte. Am Ende verbuchte FC Thüringen gegen SK Bürs einen Sieg.

Thüringen macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang neun.

SK Bürs besetzt momentan mit sechs Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 7:7 ausgeglichen.

SK Bürs holte auswärts bisher nur drei Zähler. Nach einem Unentschieden und zwei Niederlagen steht endlich der erste Saisonsieg für Farbencenter FC Thüringen. In dieser Saison sammelte SK Bürs bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen. Die Lage von SK Bürs bleibt angespannt. Gegen FC Thüringen musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Das nächste Spiel von Thüringen findet in sieben Wochen statt, wenn man am 26.10.2023 Cashpoint SCR Altach 1b empfängt.

1. Landesklasse: Farbencenter FC Thüringen – SK Bürs, 4:2 (2:1)

92 Felix Lampert 4:2

65 Bartol Markusic 3:2

61 Tolga Saf 3:1

37 Damjan Juric 2:1

17 Felix Lampert 2:0

11 Isa Sahin 1:0

