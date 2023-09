Günther Riedesser analysiert den Sieg von Tisis gegen Doren

Details Dienstag, 12. September 2023 01:32

Ein Tor machte den Unterschied – SC Tisis siegte mit 2:1 gegen Fußballclub Doren. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Der Trainer des FC Doren analysiert die Niederlage in Tisis.

Günther Riedesser, Trainer FC Doren: „Wir wussten von Beginn an, dass es ein sehr schwieriges Auswärtsspiel wird. Dementsprechend waren wir auf einen heißen Fight vorbereitet. Die ersten Minuten waren wir sehr gut im Spiel, aber auch der Gegner zeigte, dass sie zu Recht in der Tabelle oben angesiedelt sind. Es war von Beginn an ein sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Nach ca. 15 Minuten kamen die Hausherren immer besser ins Spiel und sie versuchten ihr Kombinationsspiel aufzuziehen. In dieser Phase war die Tisner Elf die tonangebende Mannschaft und erzielten in der 26. Minute den nicht unverdienten Führungstreffer zum 1:0 durch Dennis Konrad. In dieser Phase waren wir einfach zu passiv und der Führungstreffer war die logische Folge. Aber nach diesem Treffer erholte sich meine Mannschaft wieder und wir hatten dann innerhalb von fünf Minuten drei große Chancen alle kurz vor der Pause. Aber wir konnten leider keine davon verwerten. Bei solchen Situationen sind wir einfach zu nachlässig.

Nach dem Seitenwechsel dann ein komplett anderes Bild; es spielte dann nur noch eine Mannschaft und das war der FC Doren. Und die logische Konsequenz daraus war der 1:1 Ausgleich durch Franko Bräuer. Und wir drückten weiter aufs Gaspedal. Ab wir konnten entweder kein Kapital aus unseren Möglichkeiten schlagen oder unser Spielfluss wurde jäh gestoppt durch teilweise brutale Fouls von hinten in die Beine. In dieser Phase hätte der Schiedsrichter spätestens nach dem dritten Mal Rot zucken müssen. Aber es gab jeweils nur den gelben Karton. Wir waren in der zweiten Halbzeit dem Gegner in allen Belangen überlegen, aber wir konnten leider das Tor nicht machen und so kam es, wie es im Fußball kommt.

In der 93. Minute erzielte der Gegner durch einen groben individuellen Fehler den 2:1 Siegtreffer. Letzten Endes haben wir uns diese Niederlage selbst zuzuschreiben.

Fazit: Ich bin dennoch megastolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Nach vielen englischen Wochen so eine Leistung bei Glutofenhitze abzuliefern, ist aller Ehren wert. Dieses Mal haben wir mit Pech und teilweise Unvermögen verloren! Jetzt gilt die ganze Konzentration auf die Mannschaft der Stunde; es kommt zum Derby gegen den FC Au.“

1. Landesklasse: IPA SC Tisis – Fußballclub Doren, 2:1 (1:0)

94 Murat Simsek 2:1

62 Franko Braeuer 1:1

26 Dennis Konrad 1:0

