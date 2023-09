Heimniederlage von Krumbach gegen Satteins

Details Dienstag, 12. September 2023 01:41

Rückschlag in der fünften Runde der 1. Landesklasse für den Klimatechnik Sparber FC Krumbach. Gegen den Aerocompact SV Satteins gab es eine 0:2 Heimniederlage und damit verlor man einen Platz in der Tabelle und steht nun auf Position sechs. Au verteidigt die weiße Weste mit einem 7:1 Kantersieg gegen die DSV Juniors. Neu auf Platz zwei Tisis nach einem 2:1 gegen Doren.

Mund abwischen!

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Leider konnten wir unsere sonstige Heimstärke nicht ausspielen, wodurch es zu einer verdienten Niederlage unserer Mannschaft kam. In der ersten Halbzeit hatten wir einen Pfostenschuss von Keskin Ridvan, aber auch Satteins war vor dem Tor eher harmlos. So musste der Treffer über eine Standardsituation fallen. Alle hofften auf die zweite Halbzeit, leider wurde diese für unsere Mannschaft nicht besser.

In der 53. Minute ein Elfmeterpfiff für Satteins, die jedoch das Geschenk des Schiedsrichters nicht annehmen wollte. In der 61. Minute ein Dreifachtausch des FC-K. Es kam jedoch eher die Offensive von Satteins und sie erzielten in der 65. das 0:2. Unsere Mannschaft hatte danach noch Halbchancen, konnte jedoch keinen Treffer mehr erzielen.

Jetzt gilt es Mund abwischen und beim nächsten Spiel – auswärts gegen Altach – ein anderes Gesicht zu zeigen.

FC-Krumbach – SV-Satteins 0:2 (0:1)

Minute – 0:1 – Morscher Simon 65. Minute – 0:2 – Heinzle Pascal

Aufstellung Krumbach: Stockklauser Kilian, Hartmann Thomas (81. Minute – Raid Maxi), Bräuer Nino (61. Minute – Unterkircher Noah), Pilgram Andre (61. Minute – Peter Pascal), Kocabay Kürsat, Nussbaumer Pascal, Pöll Micha, Keskin Ridvan, Bösch Jakob (61. Minute – Pöll Simon), Faisst Martin, Wetz Tobias

