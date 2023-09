Satteins gegen Rotenberg II: 0:0 zur Pause, sechs Treffer in Hälfte zwei!

Details Sonntag, 17. September 2023 01:41

Das Auswärtsspiel brachte für FC Rotenberg 1b keinen einzigen Punkt – AEROCOMPACT SV Satteins gewann die Partie mit 4:2.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. FC Rotenberg 1b ging in Minute 48 in Front. Mario Fink versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (57.). Alem Majetic verkürzte für SV Satteins später in der 71. Minute auf 1:2. Simon Morscher glich nur wenig später für den Gastgeber aus (73.). Satteins traf etwas später zum 3:2 (81.). In der Nachspielzeit besserte Majetic seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für AEROCOMPACT SV Satteins erzielte. FC Rotenberg 1b hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Trotz des Sieges fiel SV Satteins in der Tabelle auf Platz drei. Die Offensive von Satteins in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC Rotenberg 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 18-mal schlugen die Angreifer von AEROCOMPACT SV Satteins in dieser Spielzeit zu. Nur einmal gab sich SV Satteins bisher geschlagen. Satteins scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

FC Rotenberg 1b holte auswärts bisher nur drei Zähler. Mit neun gesammelten Zählern hat FC Rotenberg 1b den fünften Platz im Klassement inne. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von FC Rotenberg 1b.

1. Landesklasse: AEROCOMPACT SV Satteins – FC Rotenberg 1b, 4:2 (0:0)

93 Alem Majetic 4:2

81 Kevin Goettfried 3:2

73 Simon Morscher 2:2

71 Alem Majetic 1:2

57 Mario Fink 0:2

48 Juergen Ritter 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.