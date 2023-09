SCR Altach II macht nach Sieg gegen Krumbach einen Satz nach vorne

Details Sonntag, 17. September 2023 01:41

Das Auswärtsspiel von FC Krumbach endete erfolglos. Gegen SCR Altach 1b gab es nichts zu holen. Die Gastgeber gewannen die Partie mit 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SCRA 1b die Nase vorn.

In Minute 30 bejubelte Cashpoint SCR Altach 1b das 1:0. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von SCR Altach 1b bestehen. Klimatechnik Sparber FC Krumbach traf in Minute 50 zum Ausgleich. SCRA 1b markierte das 2:1 (54.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den FC Krumbach bereits wenig später besorgte (60.). Dass Cashpoint SCR Altach 1b in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Lukas Fleisch, der in der 77. Minute zur Stelle war. SCR Altach 1b baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Roberto Ciobanu in der 93. Minute traf. Letzten Endes holte SCRA 1b gegen Klimatechnik Sparber FC Krumbach drei Zähler.

Cashpoint SCR Altach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für SCR Altach 1b gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Das bisherige Schlusslicht, SCRA 1b, verbesserte sich durch den Erfolg auf Position neun. Cashpoint SCR Altach 1b fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. SCR Altach 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

FC Krumbach holte auswärts bisher nur zwei Zähler. Der Gast belegt momentan mit acht Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 10:10 ausgeglichen. Klimatechnik Sparber FC Krumbach verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Die Lage von FC Krumbach bleibt angespannt. Gegen SCRA 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nach einer Spielpause von fünf Wochen geht die Saison für beide Teams weiter. Cashpoint SCR Altach 1b hat am 21.10.2023 das Heimrecht gegen EMMA & EUGEN DSV Juniors, während Klimatechnik Sparber FC Krumbach einen Tag zuvor FC Lustenau 1b empfängt.

1. Landesklasse: Cashpoint SCR Altach 1b – Klimatechnik Sparber FC Krumbach, 4:2 (1:0)

93 Roberto Ciobanu 4:2

77 Lukas Fleisch 3:2

60 Kuersat Kocabay 2:2

54 Dogukan Sismanlar 2:1

50 Kuersat Kocabay 1:1

30 Matteo Noah Schoepf 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.