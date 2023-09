Negativserie von FC Lustenau II hält auch gegen Tisis an

Details Sonntag, 17. September 2023 01:42

IPA SC Tisis kam am Samstag zu einem 4:2-Erfolg gegen FC Lustenau 1b. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. SC Tisis löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Für den Führungstreffer von FC Lustenau 1b zeichnete Tobias Kohl verantwortlich (6.). Serkan Cakmak schockte das Heimteam und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für IPA SC Tisis (8./30.). Jetzt erst recht, dachte sich FC Lustenau 1b, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (33.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Dass SC Tisis in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Mubarek Onoruoiza Ahmed, der in der 72. Minute zur Stelle war. In der 84. Minute erhöhte David Klammer auf 4:2 für die Gäste. Zum Schluss feierte IPA SC Tisis einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Lustenau 1b.

FC Lustenau 1b hat bisher alle drei Punkte zuhause geholt. Wann findet FC Lustenau 1b die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen SC Tisis setzte es eine neuerliche Pleite, womit FC Lustenau 1b im Klassement weiter abrutschte. In der Defensive drückt der Schuh bei FC Lustenau 1b, was in den 14 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. In dieser Saison sammelte FC Lustenau 1b bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. FC Lustenau 1b musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten fünf Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

IPA SC Tisis ist auswärts noch ohne Punktverlust. Nach sechs absolvierten Spielen stockte SC Tisis sein Punktekonto bereits auf 15 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Die Offensive von IPA SC Tisis in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC Lustenau 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 16-mal schlugen die Angreifer von SC Tisis in dieser Spielzeit zu. Nur einmal gab sich SC Tisis bisher geschlagen. IPA SC Tisis ist seit drei Spielen unbezwungen.

FC Lustenau 1b hat das nächste Spiel in fünf Wochen, am 20.10.2023 gegen Klimatechnik Sparber FC Krumbach. Der nächste Gegner von SC Tisis, welcher in vier Wochen, am 14.10.2023, empfangen wird, ist Sportclub Hohenweiler 72.

1. Landesklasse: FC Lustenau 1b – IPA SC Tisis, 2:4 (2:2)

84 David Klammer 2:4

72 Mubarek Onoruoiza Ahmed 2:3

33 Emircan Bektas 2:2

30 Serkan Cakmak 1:2

8 Serkan Cakmak 1:1

6 Tobias Kohl 1:0

