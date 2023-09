Anschlusstreffer von Altach II bleibt in Satteins nur der Ehrentreffer

Details Samstag, 23. September 2023 00:49

SV Satteins hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und SCR Altach 1b das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 5:1 für Satteins. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. AEROCOMPACT SV Satteins enttäuschte die Erwartungen nicht.

Benjamin Catakovic brachte die Gastgeber in der 21. Spielminute in Führung. Mit einem Tor Vorsprung für SV Satteins ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Alem Majetic schoss für Satteins in der 50. Minute das zweite Tor. SCRA 1b markierte das 1:2 (55.). Felix Geiger schoss die Kugel zum 3:1 für AEROCOMPACT SV Satteins über die Linie (68.). Majetic gelang ein Doppelpack (78./87.), mit dem er das Ergebnis auf 5:1 hochschraubte. Schließlich strich SV Satteins die Optimalausbeute gegen Cashpoint SCR Altach 1b ein.

Nach dem klaren Erfolg über SCR Altach 1b festigt Satteins den zweiten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 23 Treffern stellt AEROCOMPACT SV Satteins den besten Angriff der 1. Landesklasse. Nur einmal gab sich AEROCOMPACT SV Satteins bisher geschlagen. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der SV Satteins ungeschlagen ist.

In der Tabelle liegt SCRA 1b nach der Pleite weiter auf dem elften Rang. In der Verteidigung des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 16 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die bisherige Saisonbilanz von Cashpoint SCR Altach 1b bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach. Nur einmal ging SCR Altach 1b in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der nächste Gegner von SCRA 1b, welcher in vier Wochen, am 21.10.2023, empfangen wird, ist EMMA & EUGEN DSV Juniors.

1. Landesklasse: AEROCOMPACT SV Satteins – Cashpoint SCR Altach 1b, 5:1 (1:0)

87 Alem Majetic 5:1

78 Alem Majetic 4:1

68 Felix Geiger 3:1

55 Dolunay Uecuencue 2:1

50 Alem Majetic 2:0

21 Benjamin Catakovic 1:0

