SC Tisis kämpft sich dank Lukas Sonderegger zum Punkt in Rotenberg

Im Spiel FC Rotenberg 1b gegen IPA SC Tisis trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Der vermeintlich leichte Gegner war FC Rotenberg 1b mitnichten. FC Rotenberg 1b kam gegen SC Tisis zu einem achtbaren Remis.

Ein Doppelpack brachte FC Rotenberg 1b in eine komfortable Position: Patrick Fink war gleich zweimal zur Stelle (17./25.). Lukas Sonderegger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für IPA SC Tisis ein (32.). Zur Pause behielt FC Rotenberg 1b die Nase knapp vorn. In der 50. Minute sicherte Sonderegger seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Alles sprach für einen Sieg von FC Rotenberg 1b, doch am Ende wurde das Aufbäumen von SC Tisis noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel FC Rotenberg 1b in der Tabelle auf Platz sechs. Das Heimteam verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Nach sieben gespielten Runden gehen bereits 16 Punkte auf das Konto von IPA SC Tisis und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Offensiv stechen die Gäste in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 18 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Nur einmal gab sich SC Tisis bisher geschlagen. IPA SC Tisis blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

FC Rotenberg 1b tritt am kommenden Samstag bei Cashpoint SCR Altach 1b an, SC Tisis empfängt am selben Tag FC Raiffeisen Au.

1. Landesklasse: FC Rotenberg 1b – IPA SC Tisis, 2:2 (2:1)

