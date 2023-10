FC Lustenau II stoppt gegen Thüringen Talfahrt

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 01:14

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die FC Lustenau 1b mit 2:1 gegen Farbencenter FC Thüringen für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Emircan Bektas brach für FC Lustenau 1b den Bann und markierte in der 68. Minute die Führung. FC Thüringen geriet deutlicher in Rückstand, als FC Lustenau 1b auf 2:0 erhöhte (72.). Die Situation wurde für Thüringen noch schwieriger, als Isa Sahin in der 82. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. In der Nachspielzeit (95.) gelang Mathias Frank der Anschlusstreffer für den Gast. Letzten Endes holte FC Lustenau 1b gegen Farbencenter FC Thüringen drei Zähler.

FC Lustenau 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber hat bisher alle sechs Punkte zuhause geholt. Durch diesen Erfolg verließ FC Lustenau 1b den letzten Tabellenrang. Mit erschreckenden 23 Gegentoren stellt FC Lustenau 1b die schlechteste Abwehr der Liga. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte FC Lustenau 1b endlich wieder einmal drei Punkte.

FC Thüringen holte auswärts bisher nur drei Zähler. Thüringen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Lage von Farbencenter FC Thüringen bleibt angespannt. Gegen FC Lustenau 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist FC Lustenau 1b zu Sportclub Hohenweiler 72, einen Tag später begrüßt FC Thüringen IPA SC Tisis auf heimischer Anlage.

1. Landesklasse: FC Lustenau 1b – Farbencenter FC Thüringen, 2:1 (0:0)

95 Mathias Frank 2:1

72 Okan Oezcelik 2:0

68 Emircan Bektas 1:0

