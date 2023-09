FC Doren siegt in Thüringen souverän

Details Dienstag, 26. September 2023 01:56

Durch ein 3:0 holte sich Fußballclub Doren drei Punkte bei Farbencenter FC Thüringen. FC Doren erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Günther Riedesser, Trainer FC Doren: „Nach den zwei unglücklichen und auch unverdienten 1:2 Niederlagen in Folge hatten wir uns einiges für dieses Spiel vorgenommen. Wir wollten und wir mussten punkten, damit wir den Anschluss an die Spitze nicht ganz verlieren würden. Und so starteten wir auch ins Spiel. Wir waren hellwach und auch die klar tonangebende Mannschaft. Immer wieder versuchten wir über unser Kombinationsspiel vor allem über die Seiten zum Erfolg zu kommen. Wir setzten uns immer wieder durch, aber leider waren wir im Abschluss wieder zu nachlässig oder die Bälle fanden keinen Abnehmer. Oder wie in der 16. Minute, wo es einen Freistoß für uns gab. Luka Reinprecht brachte den Ball von der rechten Seite super zur Mitte und Musap Palta erzielte den verdienten 1:0 Führungstreffer. Auch danach spielten wir weiter nach vorne und versuchten die Führung auszubauen. Und in der 45. Minute erzielten wir direkt vor dem Pausenpfiff durch einen Kopfball von Pavle Trobonjaca das 2:0. Die Hausherren hatten in der ersten Halbzeit nur eine nennenswerte Chance, die sie aber vergaben.

In der 49. Minute dann das 3:0 für den FC Doren durch Claudio Loacker nach einem Fehler der Thüringer Hintermannschaft, was schon eine kleine Vorentscheidung bedeuten sollte. Dann wurde es kurzfristig ein bisschen hitziger und in dieser Phase ließ sich Musap Palta leider zu einer Tätlichkeit hinreißen. So mussten wir das Spiel mit zehn Mann beenden. Aber wir standen an diesem Tag bombensicher und ließen nichts mehr zu.

Alles in allem ein hochverdienter Sieg beim FC Thüringen! Jetzt geht es am Freitag schon weiter mit dem Spiel gegen SC Hohenweiler. Spielbeginn ist 17:30 Uhr in Doren. Wir müssen diese Woche wieder intensiv arbeiten und uns gut vorbereiten. Dann ist sicher alles möglich!“

1. Landesklasse: Farbencenter FC Thüringen – Fußballclub Doren, 0:3 (0:2)

50 Claudio Loacker 0:3

45 Pavle Trobonjaca 0:2

16 Musap Palta 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.