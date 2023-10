Bürs holt sich Dreier gegen Krumbach – Doren und Hohenweiler teilen Punkte

Details Dienstag, 03. Oktober 2023 01:39

In der 8. Runde der 1. Landesklasse hat der FC Baldauf Doren im richtungsweisenden Spiel gegen Dietrich Luft & Klima SC Hohenweiler ein etwas glückliches 1:1 geholt. Nicht erfolgreich agiert im Abschluss hat Klimatechnik Sparber FC Krumbach beim 0:1 in Bürs.

Glücklicher Punkt für Doren gegen Hohenweiler!

Günter Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „Nach dem 3:0 Sieg gegen den FC Thüringen wollten wir zu Hause unbedingt den nächsten Sieg einfahren. Aber dass es schwierig sein würde, war uns von Beginn an klar. Denn wir mussten mit Luca Reinprecht, Michael Kolb und Musap Palta (gesperrt) drei absolute Leistungsträger vorgeben. Wir haben zwar die ersten 10 Minuten das Spiel dominiert, aber danach war es mit Abstand die schlechteste Leistung in dieser bisherigen Saison. Wir machten Stockfehler am laufenden Band, wir standen nicht kompakt genug und wir waren nur mehr am Reagieren. Mit einem Wort: die erste Halbzeit war einfach zum Vergessen.

In der Pause reagierte ich dann und so hatten wir im Zentrum mehr Zugriff und es wurde besser. Und in der 48. Minute erzielte unser Youngster Rene Fechtig (16 Jahre) sein erstes Tor in der Kampfmannschaft und zugleich die 1:0 Führung. Dennoch hatten wir auch in der zweiten Halbzeit nie die Ruhe im Spiel, da einige Akteure nie zu ihrer Leistung fanden. In dieser Phase hatte der SC Hohenweiler mehr vom Spiel und auch drei große Chancen, die aber allesamt unser Torhüter Alexander Weiss zunichtemachte. Er war der mit Abstand beste Spieler in unseren Reihen. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich die Gäste den Ausgleich mehr als verdient.

Dennoch konnten wir das 1:0 halten. Und dann kam die 89. Minute. Auch hier standen wir zum wiederholten Male nicht sonderlich gut und die Gäste konnten dann doch noch den verdienten 1:1 Ausgleich erzielen.

Fazit: Alles in allem eher ein glücklicher Punkt für uns! Wir konnten in keiner Phase die drei abwesenden Spieler ersetzen. Dennoch bin ich auch von einigen Akteuren einfach über deren Leistung enttäuscht! So wird es mit dem erklärten Ziel nichts werden. In dieser Liga wird einem nichts, aber auch gar nichts geschenkt.

Wir müssen das jetzt abhaken und danach uns gut auf FC Lauterach 1b vorbereiten!“

Bürs bezwingt Krumbach mit Effektivität!

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Wir hatten Chancen und Bürs schoss das Tor! Unsere Mannschaft kam beim Auswärtsspiel gut in die Partie und hatte einige gute Möglichkeiten durch Pilgram, Kocabay und einen Freistoß an den Pfosten von Pilgram. Leider konnte keine davon verwertet werden und so ging es mit dem 0:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild. Mit der ersten Möglichkeit von Bürs (54. Minute) erzielen sie den Siegestreffer nach einem Konter. Unsere Mannschaft kämpfte weiter und hatte noch gute Möglichkeiten. Ein klarer Elfmeter nach einem Faul an Österle Johannes wurde kurz vor Schluss leider nicht gegeben. So blieb es bei der bitteren und unnötigen Niederlage!"

Aufstellung Krumbach: Stockklauser Kilian, Hartmann Thomas (66. Minute – Österle Johannes), Pilgram Andre (56. Minute – Bräuer Nino), Kocabay Kürsat, Peter Pascal, Pöll Micha, Unterkicher Noah (66. Minute – Raid Maxi), Keskin Ridvan, Faisst Martin, Wetz Tobias, Nussbaumer Pascal

