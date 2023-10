SCR Altach 1b bezwingt Egg/Andelsbuch 1b

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 02:05

Das Auswärtsspiel brachte für SPG Egg/Andelsbuch 1b keinen einzigen Punkt – Cashpoint SCR Altach 1b gewann die Partie mit 2:1. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Für das erste Tor sorgte Niklas Giesinger. In der achten Minute traf der Spieler von SCR Altach 1b ins Schwarze. Das Heimteam musste den Treffer von Daniel Zehrer zum 1:1 hinnehmen (39.). SCRA 1b nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In der 46. Minute bejubelte Cashpoint SCR Altach 1b das 2:1. Obwohl SCR Altach 1b nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Egg/Andelsbuch 1b zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

SCRA 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg von Cashpoint SCR Altach 1b Auswirkungen, Altach erobert Platz sieben.

1. Landesklasse: Cashpoint SCR Altach 1b – SPG Egg/Andelsbuch 1b, 2:1 (2:1)

46 Matteo Noah Schoepf 2:1

39 Daniel Zehrer 1:1

8 Niklas Giesinger 1:0

