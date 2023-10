Schwarzer Tag und 0:3 Heimniederlage von Krumbach gegen die DSV Juniors

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 00:26

FC Krumbach steckte gegen DSV Juniors eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Da half selbst der numerische Vorteil von Krumbach eine ganze Stunde lang nichts.

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Schwarzer Tag und 0:3 Heimniederlage gegen DSV

Trotz sechzig Minuten Überzahl, konnten wir gegen DSV kein Tor erzielen und verlieren am Ende verdient mit 0:3. In der ersten Halbzeit ein offenes Spiel mit wenig Tormöglichkeiten. DSV schoss in der 7. Minute an den Pfosten. Leider sonst eher Schonkost was Fußball anbelangt und so ging es mit 0:0 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit wurde es nicht viel besser. Unserer Mannschaft gelang es leider nicht wirklich gefährlich zu werden und DSV verteidigte sehr gut und konzentrierte sich auf Konter. So erzielten sie auch die drei Treffer zwischen der 61. Und 74. Minute. Jetzt gilt es aufzustehen, Mund abwischen und volle Konzentration auf das Derby gegen Doren am kommenden Sonntag.“

Aufstellung: Stockklauser Kilian, Bräuer Nino (81. Minute – Meusburger Philipp), Pilgram Andre (76. Minute – Österle Johannes), Kocabay Kürsat, Peter Pascal, Pöll Simon, Pöll Micha, Keskin Ridvan, Faisst Martin (85. Minute – Steurer Simon), Wetz Tobias, Nussbaumer Pascal

1. Landesklasse: Klimatechnik Sparber FC Krumbach – EMMA & EUGEN DSV Juniors, 0:3 (0:0)

74 Bastian Boesch 0:3

68 Smith Abieyuwa Uyigue 0:2

61 Fabian Bachmann 0:1

