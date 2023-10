Simon Riedmann tütet für Lauterach II den Sieg beim FC Lustenau II ein

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:06

FC Lauterach 1b entschied das Kellerduell gegen FC Lustenau 1b mit 3:2 für sich.

Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Tobias Kohl brachte Lauterach 1b in der 38. Minute ins Hintertreffen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich FC Lustenau 1b, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Kohl bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (50.). In der 65. Minute bejubelte Intemann FC Lauterach 1b das 1:2. Adrian Martinovic glich nur wenig später für die Gäste aus (69.). Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Simon Riedmann noch einen Treffer parat hatte (89.). Letztlich nahm FC Lauterach 1b gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.

Mit 28 Gegentreffern ist FC Lustenau 1b die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Luft wird dünner für die Gastgeber: Die Niederlage hat das Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz zur Folge. In dieser Saison sammelte FC Lustenau 1b bisher zwei Siege und kassierte acht Niederlagen. FC Lustenau 1b überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Die drei ergatterten Zähler hatten für Lauterach 1b das Verlassen der letzten Tabellenposition zur Folge. Die Defensive von Intemann FC Lauterach 1b muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 26-mal war dies der Fall. FC Lauterach 1b fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. In den letzten fünf Partien ließ Lauterach 1b zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Am kommenden Freitag tritt FC Lustenau 1b bei Klimatechnik Sparber FC Krumbach an, während Intemann FC Lauterach 1b einen Tag später IPA SC Tisis empfängt.

1. Landesklasse: FC Lustenau 1b – Intemann FC Lauterach 1b, 2:3 (1:0)

89 Simon Riedmann 2:3

69 Adrian Martinovic 2:2

65 Kemal Guel 2:1

50 Tobias Kohl 2:0

38 Tobias Kohl 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.