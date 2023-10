Gerechtes Unentschieden von Krumbach im Derby gegen Doren

Details Dienstag, 17. Oktober 2023 00:23

1:1 trennen sich der FC Baldauf Doren und Klimatechnik Sparber FC Krumbach in der 10. Runde der 1. Landesklasse. Für Doren ist damit allerdings der Rückstand zu den Top-2 nicht größer geworden. Die Nummer zwei Satteins, spielt nämlich beim DSV 1:1 und Leader Au verliert sensationell zu hause gegen Thüringen 0:1.

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber Krumbach: „Bei herbstlichem Wetter begann unsere Mannschaft das Derby sehr offensiv und hatte durch Noah Unterkicher die erste Möglichkeit. Der FC Doren ging dann jedoch in der 18. Minute durch einen Weitschuss mit 1:0 in Führung. Danach spielte sich der überwiegende Teil im Mittelfeld ab. So ging es mit der knappen Führung für Doren in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit hatte unsere Mannschaft mehr Spielanteile. Doren wurde durch Konter immer wieder gefährlich. In der 64. Minute wurde ein Angriff durch Wetz Tobias eingeleitet, die Hereingabe von unserer Nr. 22, Faisst Martin verwandelte unsere Nr. 17, Kerskin Ridvan zum mehr als verdienten 1:1 Ausgleich. Danach hatten bei Mannschaften die Möglichkeit auf das Siegestor. Am Ende ein ausgeglichenes Spiel mit einem gerechten 1:1 im Wälderderby. Hervorzuheben ist die kämpferische Leistung unserer Mannschaft. Nach den zwei Niederlagen gegen Bürs und DSV ein gutes Spiel im Vorderwaldderby. Jetzt gilt es gegen FC-Lustenau 1b nachzulegen.

Aufstellung FC Krumbach: Stockklauser Kilian, Peter Pascal, Österle Simon (57. Minute – Pilgram Andre), Pöll Simon, Pöll Micha, Unterkicher Noah (89. Minute – Österle Johannes), Keskin Ridvan, Bösch Jakob, Faisst Martin, Wetz Tobias (79. Minute – Bräuer Nino), Nussbaumer Pascal

