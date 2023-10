FC Lustenau II bleibt in Krumbach nur der Ehrentreffer

Details Samstag, 21. Oktober 2023 14:08

FC Lustenau 1b steckte gegen FC Krumbach eine deutliche 1:5-Niederlage ein. Klimatechnik Sparber FC Krumbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Lustenau 1b einen klaren Erfolg.

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Unsere Mannschaft ging sehr motiviert in das Heimspiel gegen den Tabellenletzten FC-Lustenau 1b. Nach 20. Minuten stand es bereits 3:0. Schon nach elf Minute nützte unsere Nr. 22., Faisst Martin einen Abwehrfehler zur 1:0 Führung. Danach erhöhte unsere Nr. 9, Kocabay Kürsat, mit einem Doppelpack (14. und 19. Minute - Foulelfmeter) zur 3:0 Führung. Unsere Defensive stand sehr gut und Lustenau hatte eigentlich keine Tormöglichkeiten. In der zweiten Halbzeit erhöhte dann unsere Nr. 17, Keskin Ridvan zur vorentscheidenden 4:0 Führung. Der eingewechselte Unterkircher Noah erzielte in der 83. Minute dann das 5:0. Leider mussten wir in der Nachspielzeit noch einen Gegentreffer hinnehmen. Lustenau verwandelte einen Freistoß direkt zum 5:1 Endstand. Es war eine tolle Leistung unserer Mannschaft und wir können selbstbewusst zum Auswärtsspiel gegen den SC-Tisis fahren.

Aufstellung Krumbach: Stockklauser Kilian, Kocabay Kürsat, Peter Pascal, Österle Simon (70. Minute – Pilgram Andre), Pöll Simon (83. Minute – Meusburger Philipp), Pöll Micha, Keskin Ridvan (70. Minute – Unterkircher Noah), Bösch Jakob, Faisst Martin (56. Minute – Bräuer Nino), Wetz Tobias (83. Minute – Raid Maxi), Nussbaumer Pascal

FC Krumbach machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem siebten Platz. Vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Klimatechnik Sparber FC Krumbach derzeit auf dem Konto.

FC Lustenau 1b bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Landesklasse. Die Abstiegssorgen des Schlusslichts sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Hintermannschaft von FC Lustenau 1b steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 33 Gegentore kassierte FC Lustenau 1b im Laufe der bisherigen Saison. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte FC Lustenau 1b die dritte Pleite am Stück.

FC Krumbach tritt am Samstag, den 28.10.2023, um 13:00 Uhr, bei IPA SC Tisis an. Einen Tag später (13:30 Uhr) empfängt FC Lustenau 1b AEROCOMPACT SV Satteins.

1. Landesklasse: Klimatechnik Sparber FC Krumbach – FC Lustenau 1b, 5:1 (3:0)

93 Berkant Akinci 5:1

83 Noah Unterkirchner 5:0

54 Ridvan Keskin 4:0

19 Kuersat Kocabay 3:0

14 Kuersat Kocabay 2:0

11 Martin Faisst 1:0

