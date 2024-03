Tisis holt sich in Altach drei Punkte!

Details Samstag, 30. März 2024 23:14

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das IPA SC Tisis mit 2:1 gegen Cashpoint SCR Altach 1b gewann. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet.

Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte SC Tisis für sich entschieden und einen 3:0-Sieg verbucht.

Für den Führungstreffer des Gasts zeichnete Jan Smakaj verantwortlich (24.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Antonio Pavlovic einen weiteren Treffer für IPA SC Tisis. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 64. Minute erzielte Nils Thalmann das 1:2 für SCR Altach 1b. Obwohl SC Tisis nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SCRA 1b zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Trotz der Schlappe behält Cashpoint SCR Altach 1b den sechsten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte IPA SC Tisis im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Offensiv sticht SC Tisis in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 31 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saisonbilanz von IPA SC Tisis sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und einem Unentschieden büßte SC Tisis lediglich vier Niederlagen ein.

Nächster Prüfstein für SCR Altach 1b ist FC Raiffeisen Au (Samstag, 17:00 Uhr). IPA SC Tisis misst sich am selben Tag mit SPG Egg/Andelsbuch 1b (14:00 Uhr).

1. Landesklasse: Cashpoint SCR Altach 1b – IPA SC Tisis, 1:2 (0:2)

64 Nils Thalmann 1:2

45 Antonio Pavlovic 0:2

24 Jan Smakaj 0:1

