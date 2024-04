Klare Sache für Doren gegen Rotenberg II

Details Samstag, 13. April 2024 22:39

FC Rotenberg 1b blieb gegen FC Doren chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. Fußballclub Doren hatte vorab die besseren Karten.

Ausgespielt hatte der Tabellenführer alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte FC Doren durch einen 2:1-Erfolg bei FC Rotenberg 1b die drei Punkte eingefahren.

Kadir Kurt brachte FC Rotenberg 1b in der zehnten Minute ins Hintertreffen. Irfan Topal versenkte die Kugel zum 2:0 für Fußballclub Doren (33.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Mario Fink das 1:2 für FC Rotenberg 1b (44.). FC Doren führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Der Gastgeber musste den Treffer von Jürgen Ritter zum 2:2 hinnehmen (53.). Fußballclub Doren drückte aufs Tempo und brachte sich durch Treffer von Luca Reinprecht (60.), Martin Schedler (62.) und Topal (69.) auf die Siegerstraße. René Fechtig vollendete zum achten Tagestreffer in der 80. Spielminute. Am Ende kam FC Doren gegen FC Rotenberg 1b zu einem verdienten Sieg.

Wer soll Fußballclub Doren noch stoppen? FC Doren verbuchte gegen FC Rotenberg 1b die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Landesklasse weiter an. Die Offensivabteilung von Fußballclub Doren funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 39-mal zu. FC Doren weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

FC Rotenberg 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Vier Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

FC Rotenberg 1b verliert weiter an Boden und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn. Fußballclub Doren scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für FC Doren ist FC Lustenau 1b (Samstag, 13:30 Uhr). FC Rotenberg 1b misst sich am selben Tag mit Klimatechnik Sparber FC Krumbach (15:15 Uhr).

1. Landesklasse: Fußballclub Doren – FC Rotenberg 1b, 6:2 (2:1)

80 René Fechtig 6:2

69 Irfan Topal 5:2

62 Martin Schedler 4:2

60 Luca Reinprecht 3:2

53 Jürgen Ritter 2:2

44 Mario Fink 2:1

33 Irfan Topal 2:0

10 Kadir Kurt 1:0

