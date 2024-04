Sieben Partien ohne Sieg: FC Thüringen setzt in Altach Negativtrend fort

Details Samstag, 13. April 2024 22:39

Cashpoint SCR Altach 1b erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen Farbencenter FC Thüringen.

Die Beobachter waren sich einig, dass FC Thüringen als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Im Hinspiel hatte SCR Altach 1b die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 3:1 gesiegt.

Thüringen geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Fabio Neuschmied das schnelle 1:0 für SCRA 1b erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Yunus Bal den Vorsprung von Cashpoint SCR Altach 1b auf 2:0 (40.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Neuschmied seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). SCR Altach 1b gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Eigentlich war Farbencenter FC Thüringen schon geschlagen, als Julian Pointner das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (56.). Letztlich kam SCRA 1b gegen den Gast zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Der Sieg über FC Thüringen, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Cashpoint SCR Altach 1b von Höherem träumen. Acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat SCR Altach 1b derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Thüringen ist SCRA 1b weiter im Aufwind.

Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz von Farbencenter FC Thüringen derzeit nicht. Nun musste sich FC Thüringen schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Thüringen verliert weiter an Boden und bleibt auch im siebten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Cashpoint SCR Altach 1b tritt am Samstag, den 20.04.2024, um 16:00 Uhr, bei Sportclub Hohenweiler 72 an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Farbencenter FC Thüringen SPG Egg/Andelsbuch 1b.

1. Landesklasse: Cashpoint SCR Altach 1b – Farbencenter FC Thüringen, 4:0 (3:0)

56 Julian Pointner 4:0

45 Fabio Neuschmied 3:0

40 Yunus Bal 2:0

7 Fabio Neuschmied 1:0

