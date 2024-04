FC Lauterach II beendet in Krumbach Serie von fünf Spielen ohne Sieg

Details Samstag, 13. April 2024 22:40

Durch ein 3:1 holte sich Intemann FC Lauterach 1b drei Punkte bei Klimatechnik Sparber FC Krumbach. Das Hinspiel hatte beim 1:1-Remis keinen Sieger gefunden.

Für den Führungstreffer von FC Lauterach 1b zeichnete Leon Subasic verantwortlich (20.). Tobias Wetz war zur Stelle und markierte das 1:1 von FC Krumbach (32.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Lauterach 1b schoss in der 58. Minute das Tor zum 2:1. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Subasic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (76.). Schließlich strich Intemann FC Lauterach 1b die Optimalausbeute gegen Klimatechnik Sparber FC Krumbach ein.

FC Krumbach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Das Heimteam verbuchte insgesamt vier Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert Klimatechnik Sparber FC Krumbach im Klassement weiter an Boden.

FC Lauterach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast sprang mit diesem Erfolg auf den zwölften Platz. Lauterach 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, sieben Unentschieden und sieben Pleiten. Intemann FC Lauterach 1b beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Nächster Prüfstein für FC Krumbach ist FC Rotenberg 1b (Samstag, 15:15 Uhr). FC Lauterach 1b misst sich am selben Tag mit AEROCOMPACT SV Satteins (16:00 Uhr).

1. Landesklasse: Klimatechnik Sparber FC Krumbach – Intemann FC Lauterach 1b, 1:3 (1:1)

76 Leon Subasic 1:3

58 Jerome Hefel 1:2

32 Tobias Wetz 1:1

20 Leon Subasic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.