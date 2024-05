IPA SC Tisis setzt sich mit 3:1 gegen FC Rotenberg II durch

Details Samstag, 04. Mai 2024 23:23

In einem fesselnden Match am Samstagnachmittag sicherte sich IPA SC Tisis einen verdienten 3:1-Sieg gegen FC Rotenberg 1b. Die Begegnung zeigte, wie IPA SC Tisis ihre Dominanz im Spiel ausbaute und letztendlich drei Punkte zu Hause behielt. Die Gäste von FC Rotenberg 1b zeigten Kampfgeist und konnten kurz vor Schluss noch ein Tor erzielen, doch es reichte nicht, um das Blatt zu wenden.

Erste Halbzeit bringt die Führung für Tisis

Der Startpfiff ertönte und beide Teams schienen entschlossen, die Oberhand zu gewinnen. Doch es war IPA SC Tisis, die den ersten Durchbruch erzielten. In der 40. Minute gelang es Lukas Sonderegger, das erste Tor des Spiels zu erzielen und seine Mannschaft in Führung zu bringen. Dieser Treffer gab Tisis den nötigen Schwung und sie beendeten die erste Halbzeit mit einem 1:0-Vorsprung. Trotz verschiedener Versuche von FC Rotenberg 1b, den Ausgleich zu erzielen, blieb es bei der Führung für die Heimmannschaft bis zum Halbzeitpfiff.

Tisis baut Vorsprung aus, Rotenberg antwortet spät

Nach der Pause kam IPA SC Tisis mit erneuerter Energie auf das Feld zurück. Ihre Bemühungen wurden in der 52. Minute belohnt, als Göktug Kardasoglu das 2:0 erzielte und den Vorsprung der Heimmannschaft verdoppelte. Dieses Tor schien den Widerstand von FC Rotenberg 1b zu brechen, und Tisis nutzte die sich bietenden Chancen weiterhin effektiv. In der 80. Minute war es Dursun Karatay, der mit einem gekonnten Schuss das 3:0 für IPA SC Tisis markierte. Dieses Tor schien das Spiel zu entscheiden, doch FC Rotenberg 1b gab sich nicht geschlagen. In der 90. Minute gelang es Dominik Berkmann, den Ehrentreffer für die Gäste zu erzielen und den Endstand auf 3:1 zu setzen. Dieses späte Tor zeigte den unermüdlichen Kampfgeist von FC Rotenberg 1b, aber letztlich war es zu wenig, um das Ergebnis zu ändern.

Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für IPA SC Tisis, nachdem der Schiedsrichter die Partie in der 91. Minute abpfiff. Dieser Sieg bekräftigt die starke Leistung von IPA SC Tisis und zeigt, dass sie in der Lage sind, ihre Chancen zu nutzen und Spiele zu gewinnen. Für FC Rotenberg 1b war es eine enttäuschende Niederlage, doch das späte Tor könnte als positiver Aspekt und Motivation für die kommenden Spiele dienen.

1. Landesklasse: SC Tisis : FC Rotenberg 1b - 3:1 (1:0)

90 Dominik Berkmann 3:1

80 Dursun Karatay 3:0

52 Göktug Kardasoglu 2:0

40 Lukas Sonderegger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.