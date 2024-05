DSV Juniors dominieren den SC Hohenweiler 72

Details Samstag, 04. Mai 2024 23:22

In einer einseitigen Partie, die am Samstag um 12:00 Uhr stattfand, demonstrierten die EMMA & EUGEN DSV Juniors ihre Überlegenheit gegen den SC Hohenweiler 72 mit einem fulminanten 5:0. Von Beginn an zeigten die DSV Juniors, dass sie in dieser Begegnung nichts dem Zufall überlassen wollten. Mit einer beeindruckenden Offensivleistung und einer soliden Defensive ließen sie dem SC Hohenweiler 72 kaum eine Chance, ins Spiel zu finden.

Ein furioser Start für die DSV Juniors

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei die DSV Juniors bereits in der 17. Minute durch Florian Kucher das erste Tor erzielten. Kucher, der sich durch die Verteidigung des SC Hohenweiler 72 schlängelte, schloss einen präzise ausgespielten Angriff mit einem gekonnten Schuss ab und brachte sein Team früh in Führung. Diese Führung wurde in der 29. Minute durch Ömer Efe Tas ausgebaut, der nach einer hervorragenden Kombination im Mittelfeld den Ball im Netz des Gegners versenkte. Nur vier Minuten später, in der 33. Minute, erhöhte Stephan Uyigue auf 3:0, indem er einen Abpraller nach einem Eckstoß verwertete. Mit einem komfortablen Vorsprung gingen die DSV Juniors in die Halbzeitpause.

DSV Juniors setzen ihre Dominanz fort

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit den DSV Juniors in der Offensive. In der 55. Minute erzielte Ömer Efe Tas sein zweites Tor des Tages und unterstrich damit seine herausragende Leistung. Er nutzte eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft des SC Hohenweiler 72 und erhöhte auf 4:0. Trotz einiger Versuche des SC Hohenweiler 72, ins Spiel zurückzufinden, blieben die DSV Juniors die dominante Kraft auf dem Platz. Ihre Überlegenheit wurde in der 88. Minute durch Rafi Can Esen, der zum 5:0 traf, nochmals bestätigt. Esen, der sich geschickt freilief, empfing einen Pass aus dem Mittelfeld und schloss souverän ab, was den Endstand besiegelte.

Das Spiel endete ohne Nachspielzeit mit einem beeindruckenden 5:0 für die EMMA & EUGEN DSV Juniors gegen den SC Hohenweiler 72. Dieser Sieg demonstriert die Stärke und den Zusammenhalt der DSV Juniors, die über die gesamte Spielzeit hinweg eine beeindruckende Leistung zeigten und sich als geschlossene Mannschaft präsentierten. Der SC Hohenweiler 72, obwohl bemüht, konnte an diesem Tag nicht mit der Effizienz und der Spielfreude der DSV Juniors mithalten.

1. Landesklasse: DSV Juniors : Hohenweiler 72 - 5:0 (3:0)

88 Rafi Can Esen 5:0

55 Ömer Efe Tas 4:0

33 Stephan Uyigue 3:0

29 Ömer Efe Tas 2:0

17 Florian Kucher 1:0

