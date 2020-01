Tisis und Schwarzenberg mit höchster Zuschauerzahl in der 2. Landesklasse

Details Dienstag, 07. Januar 2020 21:35

Faktisch gleichauf puncto Publikumszuspruch im Herbst 2019 sind die Mannschaften von Tisis und Schwarzenberg in der 2. Landesklasse. Auf dem dritten Platz Alberschwende II – die das Einzelspiel mit der höchsten Zuschauerzahl aufweisen. Am 21.9. sind zur Partie gegen Egg II 300 Zuschauer und Fans gekommen. Hochmontafon gegen Alberschwende II folgt mit 250 Zuschauern vor Tisis gegen Egg II. Über 10000 Fans haben in Summe die Spiele der 2. Landesklasse im Herbst 2019 besucht.

Heim Sp. = Anzahl der Heimspiele

Z1 bis Z8 = Zuschauer bei den Heimspielen

Z G = Zuschauerzahl gesamt

Z Schn. = Schnitt Zuschauerzahl pro Spiel

PL MS = Platzierung Meisterschaft Herbst 2019

Heim Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z PL Platz Mannschaft Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 G Schn. MS 1 Tisis 7 110 150 150 150 230 200 140 0 1130 161 2 2 Schwarzenberg 7 100 200 228 150 150 150 150 0 1128 161 6 3 Alberschwende II 5 100 150 300 89 75 0 0 0 714 143 4 4 Rätia Bludenz 7 80 150 150 100 165 50 150 0 845 121 11 5 Hochmontafon 8 50 130 150 100 120 91 50 250 941 118 8 6 Au 8 150 120 100 200 50 120 70 100 910 114 13 7 Admira Dornbirn II 8 200 90 100 100 100 50 100 80 820 103 14 8 FC Lustenau II 7 100 100 120 65 100 100 100 0 685 98 5 9 Lauterach II 6 100 100 100 100 44 100 0 0 544 91 1 10 Altach II 6 100 100 50 133 50 95 0 0 528 88 3 11 Egg II 6 100 100 89 30 100 77 0 0 496 83 10 12 Wolfurt II 8 50 100 100 80 67 40 150 56 643 80 7 13 Satteins 7 35 50 100 98 53 98 50 0 484 69 9 14 Röthis II 8 50 70 55 70 100 100 50 50 545 68 12 10413

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten