SCR Altach 1b siegt souverän

Details Montag, 24. August 2020 12:00

SPG Egg/Andelsbuch 1b konnte Cashpoint SCR Altach 1b nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch SCR Altach 1b wusste zu überraschen.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften soweit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Mit einem schnellen Doppelpack (18./22.) zum 2:0 schockte Niclas Jordan Bickel Egg/Andelsbuch 1b. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Niklas Giesinger den Vorsprung von SCRA 1b auf 3:0 (40.). Der Referee beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das der Spitzenreiter bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.

Die Heimmannschaft will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Cashpoint SCR Altach 1b ist mit sechs Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

SPG Egg/Andelsbuch 1b hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne.

2. Landesklasse: Cashpoint SCR Altach 1b – SPG Egg/Andelsbuch 1b, 3:0 (3:0)

18 1:0 Niclas Jordan Bickel

22 2:0 Niclas Jordan Bickel

40 3:0 Niklas Giesinger

