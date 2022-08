Satteins siegt gegen Schwarzach/Wolfurt 1b

Details Samstag, 06. August 2022 07:24

Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam SV Satteins gegen SPG Schwarzach/Wolfurt 1b zu einem 3:1.

Baris Sahin brachte Satteins in der 14. Minute nach vorn. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des Heimteams bestehen. Schwarzach/Wolfurt 1b brachte das Netz in Minute 53 für den Ausgleich zum Zappeln. Simon Morscher traf zum 2:1 zugunsten von SV Satteins (65.). Satteins baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Felix Geiger in der 92. Minute traf. Mit dem Abpfiff war SV Satteins der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Satteins hat das nächste Spiel in sechs Wochen, am 17.09.2022 gegen FC Klostertal. Das nächste Spiel von SPG Schwarzach/Wolfurt 1b findet in elf Wochen statt, wenn man am 22.10.2022 Klostertal empfängt.

2. Landesklasse: SV Satteins – SPG Schwarzach/Wolfurt 1b, 3:1 (1:0)

92 Felix Geiger 3:1

65 Simon Morscher 2:1

53 Hami Uyanik 1:1

14 Baris Sahin 1:0