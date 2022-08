Doppelpack von Montibeller ebnet den Weg

Details Montag, 08. August 2022 09:42

Zum Saisonstart boten SC Röfix Röthis 1b und SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3.

Für das erste Tor sorgte Luca Durig. In der siebten Minute traf der Spieler von SPG Hochmontafon 1b ins Schwarze. In der 29. Minute erhöhte Alexander Montibeller auf 2:0 für den Gast. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Hochmontafon 1b in die Kabine. Für das 3:0 von SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b sorgte Montibeller, der in Minute 78 zur Stelle war. Sascha Breuss verkürzte für SC Röthis 1b später in der 88. Minute auf 1:3. In der Nachspielzeit (95.) gelang Nikola Jesic der Anschlusstreffer für das Heimteam. Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und Röthis 1b deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich SC Röfix Röthis 1b noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

In acht Wochen trifft SC Röthis 1b auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 01.10.2022 bei FC Klostertal antritt. Der nächste Gegner von SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b, welcher in neun Wochen, am 08.10.2022, empfangen wird, ist Klostertal.

2. Landesklasse: SC Röfix Röthis 1b – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b, 2:3 (0:2)

95 Nikola Jesic 2:3

88 Sascha Breuss 1:3

78 Alexander Montibeller 0:3

29 Alexander Montibeller 0:2

7 Luca Durig 0:1