SC Röfix Röthis 1b im Aufwärtstrend - 4:2 Erfolg gegen Rätia Bludenz

Details Montag, 12. September 2022 01:41

Gegen SC Röthis 1b holte sich FC Rätia Bludenz eine 2:4-Schlappe ab. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Röthis 1b löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Alexander Kopf brachte das Heimteam in der zweiten Minute nach vorn. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Hogar Murad auf Seiten von Rätia Bludenz das 1:1 (40.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Acht Minuten später ging SC Röfix Röthis 1b durch den zweiten Treffer von Kopf in Führung. Manuel Koch erhöhte den Vorsprung von SC Röthis 1b nach 64 Minuten auf 3:1. Den Vorsprung von Röthis 1b ließ Simon Gosch in der 71. Minute anwachsen. Kurz vor Ultimo war noch David Mirkovic zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von FC Fohrenburger Rätia Bludenz verantwortlich (88.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug SC Röfix Röthis 1b die Gäste 4:2.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SC Röthis 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Nur einmal gab sich Röthis 1b bisher geschlagen. Sechs Spiele ist es her, dass SC Röfix Röthis 1b zuletzt eine Niederlage kassierte.

Momentan besetzt FC Rätia Bludenz den ersten Abstiegsplatz. SC Röthis 1b hat die Krise von FC Fohrenburger Rätia Bludenz verschärft. FC Rätia Bludenz musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Röthis 1b tritt kommenden Samstag, um 14:45 Uhr, bei FC Sohm Alberschwende 1b an. Einen Tag später empfängt Rätia Bludenz SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b.

2. Landesklasse: SC Röfix Röthis 1b – FC Fohrenburger Rätia Bludenz, 4:2 (1:1)

88 David Mirkovic 4:2

71 Simon Gosch 4:1

64 Manuel Koch 3:1

53 Alexander Kopf 2:1

40 Hogar Murad 1:1

2 Alexander Kopf 1:0