Souveräner Sieg der DSV Juniors über Schwarzach/Wolfurt 1b

Details Montag, 12. September 2022 01:38

DSV Juniors erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen SPG Schwarzach/Wolfurt 1b.

David Kirchmair trug sich in der 15. Spielminute in die Torschützenliste ein. Den Freudenjubel von EMMA & EUGEN DSV Juniors machte Schwarzach/Wolfurt 1b zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (17.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Stephan Uyigue versenkte die Kugel zum 2:1 (48.). Dem 3:1 durch Hakan Cansiz (51.) ließen Johannes Immler (84.) und Jerome Hefel (87.) weitere Treffer für DSV Juniors folgen. Kurz vor Ultimo war noch Patrick Hefel zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von SPG Schwarzach/Wolfurt 1b verantwortlich (90.). Am Ende verbuchte EMMA & EUGEN DSV Juniors gegen den Gastgeber einen Sieg.

Schwarzach/Wolfurt 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 22 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SPG Schwarzach/Wolfurt 1b in dieser Saison. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Schwarzach/Wolfurt 1b alles andere als positiv. SPG Schwarzach/Wolfurt 1b taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

DSV Juniors schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 21 Gegentore verdauen musste.

Mit diesem Sieg zog EMMA & EUGEN DSV Juniors an Schwarzach/Wolfurt 1b vorbei auf Platz elf. SPG Schwarzach/Wolfurt 1b fiel auf die zwölfte Tabellenposition.

Am kommenden Sonntag trifft Schwarzach/Wolfurt 1b auf SPG Egg/Andelsbuch 1b, DSV Juniors spielt am selben Tag gegen Klimatechnik Sparber FC Krumbach.

2. Landesklasse: SPG Schwarzach/Wolfurt 1b – EMMA & EUGEN DSV Juniors, 2:5 (1:1)

90 Patrick Hefel 2:5

87 Jerome Hefel 1:5

84 Johannes Immler 1:4

51 Hakan Cansiz 1:3

48 Stephan Uyigue 1:2

17 Mehmet Eren Bajraktar 1:1

15 David Kirchmair 0:1