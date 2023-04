Paul Schachinger ist für Röthis II gegen Schwarzach/Wolfurt II dreimal zur Stelle

Details Sonntag, 02. April 2023 02:48

SC Röfix Röthis 1b erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen SPG Schwarzach/Wolfurt 1b. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden getrennt.

SC Röthis 1b ging in Minute 23 in Führung. Paul Schachinger versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (39.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Daniel Primus das 1:2 zugunsten von Schwarzach/Wolfurt 1b (41.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Schachinger seinen zweiten Treffer nachlegte (42.). Noch in der ersten Hälfte erhöhte SC Röfix Röthis 1b auf 4:1 (45.). Der dominante Vortrag von SC Röthis 1b im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Mit dem Tor zum 5:1 steuerte Schachinger bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (56.). Julius Marent beförderte das Leder zum 2:5 von SPG Schwarzach/Wolfurt 1b über die Linie (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte Röthis 1b am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Schwarzach/Wolfurt 1b.

SPG Schwarzach/Wolfurt 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen SC Röfix Röthis 1b steht Schwarzach/Wolfurt 1b mit dem Rücken zur Wand. In der Verteidigung von SPG Schwarzach/Wolfurt 1b stimmt es ganz und gar nicht: 49 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die Lage der Gastgeber bleibt angespannt. Gegen SC Röthis 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Röthis 1b macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position neun. SC Röfix Röthis 1b beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Nun musste sich Schwarzach/Wolfurt 1b schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Fünf Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat SC Röthis 1b derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für SPG Schwarzach/Wolfurt 1b ist SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b (Samstag, 15:00 Uhr). Röthis 1b misst sich am selben Tag mit EMMA & EUGEN DSV Juniors (16:00 Uhr).

2. Landesklasse: SPG Schwarzach/Wolfurt 1b – SC Röfix Röthis 1b, 2:5 (1:4)

88 Julius Marent 2:5

56 Paul Schachinger 1:5

45 Laurin Katnik 1:4

42 Paul Schachinger 1:3

41 Daniel Primus 1:2

39 Paul Schachinger 0:2

23 Laurin Katnik 0:1

