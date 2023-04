Martinovic rettet Lauterach II gegen Hochmontafon II Punkt in letzter Minute

Details Sonntag, 02. April 2023 02:49

SPG Hochmontafon 1b hatte den Sieg scheinbar schon so gut wie sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein einziger Punkt auf der Habenseite: 4:4 lautete das Resultat. Der Gast erwies sich gegen FC Lauterach 1b als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von Hochmontafon 1b geendet.

Lauterach 1b geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Luca Durig das schnelle 1:0 für SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b erzielte. Die Hintermannschaft von Intemann FC Lauterach 1b ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Samuel Felder versenkte die Kugel zum 2:0 (47.). Marco Giesinger verkürzte für FC Lauterach 1b später in der 57. Minute auf 1:2. In der 61. Minute brachte Florian Netzer das Netz für SPG Hochmontafon 1b zum Zappeln. Der vierte Streich von Hochmontafon 1b war Philipp Fitz vorbehalten (71.). Mit dem zweiten Treffer von Giesinger rückte Lauterach 1b wieder ein wenig an SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b heran (83.). Marsel Martinovic schlug doppelt zu und glich damit für Intemann FC Lauterach 1b aus (85./94.). SPG Hochmontafon 1b ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich FC Lauterach 1b noch ein Unentschieden.

Sicherlich ist das Ergebnis für Lauterach 1b nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des Gastgebers stets gesorgt, mehr Tore als Intemann FC Lauterach 1b (45) markierte nämlich niemand in der 2. Landesklasse. FC Lauterach 1b weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Lauterach 1b erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Hochmontafon 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b liegt nun auf Platz sieben. Fünf Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat SPG Hochmontafon 1b momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Hochmontafon 1b, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für Intemann FC Lauterach 1b ist Klimatechnik Sparber FC Krumbach (Samstag, 16:00 Uhr). SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b misst sich am selben Tag mit SPG Schwarzach/Wolfurt 1b (15:00 Uhr).

2. Landesklasse: Intemann FC Lauterach 1b – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b, 4:4 (0:2)

94 Marsel Martinovic 4:4

85 Marsel Martinovic 3:4

83 Marco Giesinger 2:4

71 Philipp Fitz 1:4

61 Florian Netzer 1:3

57 Marco Giesinger 1:2

47 Samuel Felder 0:2

8 Luca Durig 0:1

