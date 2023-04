Lauterach 1b muss Mannschaft und Ziele komplett neu ausrichten!

Details Freitag, 07. April 2023 02:23

Ein 4:4 des intemann FC Lauterach II gegen die SPG Hochmontafon II gab es in der 16. Runde der 2. Landesklasse. Die Hintergründe für die extrem schwierige Situation schildert Trainer Martin Gfall in seiner Analyse und die Personalprobleme haben noch weiter zugenommen. Maximilian Gfall und Simon Riedmann haben sich im Spiel gegen Hochmontafon schwer verletzt. Angesichts dieser Fakten ist für Trainer Martin Gfall sein Team kein Aufstiegskandidat mehr. Aber auch Leader Au musste sich bei den DSV Juniors mit 0:3 geschlagen geben.

Aktuell zählen wir nicht mehr zu den Aufstiegskandidaten!

Martin Gfall, Trainer intemann Lauterach 1b: „Leider kam es während unserer Vorbereitung zum großen Paukenschlag in Lauterach. Wie schon durch die Medien bekannt, ging zuerst unser Trainer und anschließend stellte unser Verein acht auswärtige Stammspieler der ersten Mannschaft frei. Dies führte dann dazu, dass aus unserer 1b Mannschaft nicht nur die Lücke gefüllt werden musste, nein, sie stehen nun auch zum größten Teil in der Eliteliga auf dem Feld. Unsere Mannschaft wurde wiederum mit sehr jungen Spielern aus unserer 1c und der U16 aufgefüllt. Zeitweise wussten wir nicht, ob wir mit allen drei Kampfmannschaften im Frühjahr in der Meisterschaft tatsächlich spielen können. Die Vorbereitung fiel auch dementsprechend schlecht für uns aus. Wir sind weder eingespielt, noch stimmen die Abläufe, die jungen Spieler müssen sich zuerst auch an das Tempo gewöhnen und so konnten wir leider keines unserer acht Vorbereitungsspiele gewinnen. Mit ganzen vier bis fünf Einheiten pro Woche haben wir versucht, einiges zu verbessern, doch die Zeit war einfach viel zu knapp für eine so große Umstellung.

So gingen wir nun in das erste Meisterschaftsspiel gegen die SPG Hochmontafon. Diese knöpften uns auch gleich den Schneid ab und uns gelang eigentlich gar nichts in diesem Spiel. Zudem mussten wir in der ersten Hälfte auch gleich dreimal wechseln, mit zwei größeren Verletzungen von Simon Riedmann mit Bänderverletzung am Knöchel und vor allem Maximilian Gfall (Kreuzbandriss ohne Fremdeinwirkung) fallen diese Spieler nun mal aus. Die Gäste spielten solide und hatten das Spiel vollkommen im Griff. Bis zu den letzten zehn Spielminuten.

Als uns in der 83. Minute nochmals ein Tor gelang durch einen Elfmeter und wir eine Minute später dann noch ein Tor schossen, warfen wir alles nach vorne und versuchten das Unmögliche. Es war der letzte Freistoß in der 94. Minute und mit sehr viel Glück ging der Ball dann doch noch in das Tor der Montafoner. Es war irgendwie für alle nicht ganz nachvollziehbar, was da die letzten Minuten am Platz passierte. Wir hatten mit Sicherheit das Glück auf unserer Seite, denn der Sieg der Gäste wäre mehr als verdient und gerecht gewesen. Das schönste Tor des Tages schoss der Montafoner Luca Durig mit einem herrlichen Fallrückzieher zum 0:1. Er war auch der beste Mann am Spielfeld.

Nun geht es nach Krumbach und anschließend steht das Derby gegen Wolfurt vor der Türe. Wir müssen uns wirklich komplett neu ausrichten und werden versuchen, uns von Spiel zu Spiel zu verbessern und wenn möglich den ein oder anderen Punkt auch mit zu nehmen. Aktuell zählen wir sicherlich nicht mehr zu der Aufstiegskandidaten!“

