Acht Treffer zwischen Hochmontafon II und Schwarzach/Wolfurt II

Details Sonntag, 09. April 2023 02:39

Mit 2:6 verlor Schwarzach/Wolfurt 1b am vergangenen Samstag deutlich gegen SPG Hochmontafon 1b. Hochmontafon 1b erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war 3:1 für SPG Schwarzach/Wolfurt 1b ausgegangen.

In der zwölften Minute brachte Patrick Hefel den Ball im Netz von SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b unter. Luis Wittwer schoss für das Heimteam in der 22. Minute das erste Tor. Der Treffer zum 2:1 sicherte Schwarzach/Wolfurt 1b nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Hefel in diesem Spiel (34.). Innerhalb weniger Minuten trafen Florian Netzer (35.) und Wittwer (38.). Damit bewies SPG Hochmontafon 1b nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Hochmontafon 1b nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Philipp Fitz (49.) und Samuel Felder (64.) erhöhten, ehe Wittwer das 6:2 besorgte (77.). Letztlich feierte SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b gegen SPG Schwarzach/Wolfurt 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Bei SPG Hochmontafon 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 39 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Hochmontafon 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Sechs Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b derzeit auf dem Konto. Seit fünf Begegnungen hat SPG Hochmontafon 1b das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Schwarzach/Wolfurt 1b. Die mittlerweile 55 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. In der Defensivabteilung der Gäste knirscht es gewaltig, weshalb SPG Schwarzach/Wolfurt 1b weiter im Schlamassel steckt. Die Stärke von Schwarzach/Wolfurt 1b liegt in der Offensive – mit insgesamt 46 erzielten Treffern. SPG Schwarzach/Wolfurt 1b kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Schwarzach/Wolfurt 1b weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Hochmontafon 1b war am Ende kein Kraut gewachsen.

Am kommenden Sonntag tritt SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b bei EMMA & EUGEN DSV Juniors an, während SPG Schwarzach/Wolfurt 1b einen Tag zuvor Intemann FC Lauterach 1b empfängt.

2. Landesklasse: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b – SPG Schwarzach/Wolfurt 1b, 6:2 (3:2)

77 Luis Wittwer 6:2

64 Samuel Felder 5:2

49 Philipp Fitz 4:2

38 Luis Wittwer 3:2

35 Florian Netzer 2:2

34 Patrick Hefel 1:2

22 Luis Wittwer 1:1

12 Patrick Hefel 0:1

