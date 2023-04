Pascal Kleber rettet Egg/Andelsbuch II das Remis gegen Lauterach II

Details Sonntag, 30. April 2023 02:10

Das Spiel zwischen SPG Egg/Andelsbuch 1b und Intemann FC Lauterach 1b endete 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Im Hinspiel hatte FC Lauterach 1b Egg/Andelsbuch 1b mit einem beeindruckenden 5:0 vom Feld gefegt.

Lauterach 1b geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Adrian Braun das schnelle 1:0 für SPG Egg/Andelsbuch 1b erzielte. Mit einem schnellen Doppelpack (27./28.) zum 2:1 schockte Simon Riedmann Egg/Andelsbuch 1b und drehte das Spiel. Die Gastgeber brauchten den Ausgleich, aber die Führung von Intemann FC Lauterach 1b hatte bis zur Pause Bestand. Für den späten Ausgleich war Pascal Kleber verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Am Ende stand es zwischen SPG Egg/Andelsbuch 1b und FC Lauterach 1b pari.

Erfolgsgarant von Lauterach 1b ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 52 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Der Gast kann einfach nicht gewinnen.

Mit diesem Unentschieden verpasste SPG Egg/Andelsbuch 1b die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht Egg/Andelsbuch 1b damit auch unverändert auf Rang sechs. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Nächster Prüfstein für Egg/Andelsbuch 1b ist SPG Schwarzach/Wolfurt 1b (Samstag, 14:00 Uhr). Intemann FC Lauterach 1b misst sich am selben Tag mit SC Montafon Vandans (15:30 Uhr).

2. Landesklasse: SPG Egg/Andelsbuch 1b – Intemann FC Lauterach 1b, 2:2 (1:2)

82 Pascal Kleber 2:2

28 Simon Riedmann 1:2

27 Simon Riedmann 1:1

9 Adrian Braun 1:0

